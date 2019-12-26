Якутск, , 12:02 — REGNUM В Якутске в одном из кафе 26 декабря силовики задержали с поличным председателя киргизской диаспоры. При нём обнаружены паспорта, деньги, сообщили корреспондент ИА REGNUM в УФСБ республики.

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Уголовное дело возбуждено на гражданина Киргизии и гражданку России, их обвиняют в организации незаконной миграции.

Подозреваемые осуществляли за деньги приезд граждан из стран Центрально-Азиатского региона в Якутию — выискивали желающих, принимали их и оформляли фиктивный миграционный учёт.

Полученные взятки делили между собой и другими участниками группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 53-летний житель посёлка Жатай за деньги фиктивно прописал у себя в квартире 21 нелегального мигранта.