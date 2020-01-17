Сковородино, Амурская область, , 05:04 — REGNUM Жительница города Сковородино в Приамурья, являясь работником одного из кредитных учреждений, в течение нескольких лет тайно присваивала крупные суммы денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

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По версии следствия, местная жительница 1975 года рождения, используя свое служебное положение, на протяжении нескольких лет похищала денежные средства из финансового учреждения. Пропажа была выявлена в декабре 2018 года во время контрольного пересчета. Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала.

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