Москва, , 17:55 — REGNUM Лефортовский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителя председателя правительства Дагестана Шамилю Исаеву за пособничество в особо крупной растрате. Экс-чиновник осужден на 4,5 года колонии общего режима, пишет «Интерфакс».

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Дирекции единого государственного заказчика-застройщика и взыскал с Исаева в счет возмещения материального ущерба около 56,4 млн рублей.

Бывший вице-премьер Дагестана признан виновным в хищении свыше 80 млн рублей, выделенных из бюджета республики на ремонт туристической базы «Орлиное гнездо», расположенной в Гунибском районе. Сам Исаев свою вину не признал.

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Как сообщало ИА REGNUM, Шамиль Исаев был задержан в феврале 2018 года вместе с другими дагестанскими чиновниками — врио председателя правительства Абдусамадом Гамидовым, его заместителем Раюдином Юсуфовым и экс-министром образования Шахабасом Шаховым. Всех четверых заподозрили в хищениях при реализации госпрограмм на территории республики.

В октябре 2019 года Лефортовский суд столицы приговорил Гамидова и Юсуфова к 6,5 годам и 5,5 годам колонии общего режима за присвоение 41 млн рублей при реконструкции здания под изолятор для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.