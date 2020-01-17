Петропавловск-Камчатский, , 04:19 — REGNUM Освободившийся из колонии педофил на Камчатке изнасиловал восьмилетнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

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Подозреваемый задержан, ведётся следствие. В ходе следствия будет назначена психиатрическая экспертиза. Известно, что в 2014 году подозреваемый был осужден за действия насильственного характера в отношении несовершеннолетнего. На тот момент и сам преступник ещё был несовершеннолетним, потому и срок получил относительно небольшой. Сейчас он освободился, но, судя по всему, не перевоспитался.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке условный срок получил житель Вилючинска за издевательства над трёхлетним племянником.