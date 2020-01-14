Петропавловск-Камчатский, , 04:56 — REGNUM Житель Камчатки получил условный срок за систематические издевательства над трёхлетним ребёнком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю.

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Следствием установлено, что житель Камчатки, пытаясь добиться от трёхлетнего малыша безусловного послушания, избивал его ремнем. Суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно. Малыш приходится мужчине племянником. Осужденный знал, что мать малыша также жестоко обращается с ребёнком, но не пресёк этого и не сообщил в соответствующие органы. Малыш, которого избивал осужденный, находился у него под опекой.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме педофила и убийцу осудили к лишению свободы на 24 года.