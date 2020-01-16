Якутск, , 20:00 — REGNUM Уголовное дело против самопровозглашённого шамана Александра Габышева не стали возбуждать следователи в Якутии. Об этом 16 января сообщила РИА Новости адвокат Габышева Ольга Тимофеева.

Как сообщила Тимофеева, уголовное дело в отношении Габышева по статье о применении насилия в отношении представителя власти за порванную куртку сотрудника полиции, возбуждать не стали. Следователь не нашёл в действиях Габышева состава преступления. Обвинение по статье о призывах к экстремизму также предъявлено не было, а мера пресечения была снята.

Более того, «шаману» вернули изъятый у него меч, так как экспертизой было установлено, что он не является холодным оружием, а сделан по типу «батаса» (якутской пальмы). Подписка о невыезде была снята с Габышева ещё 23 декабря.

Напомним, самоназванный «воин-шаман» Габышев был задержан в сентябре на федеральной трассе М-53 по пути в Москву, где он собирался «изгнать Путина» из Кремля. В отношении него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. ИА REGNUM сообщало, что уже в декабре, Габышев попытался продолжить свой «поход на Москву», но его задержали сотрудники полиции. При этом в соцсеятх утверждалось, что Габышев порвал одному из полицейских куртку самодельным мечом. Как пояснила Тимофеева, следователи проводили доследственную проверку по факту насилия в отношении представителя власти.

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