Якутск, , 17:42 — REGNUM Так называемый «воин-шаман» Александр Габышев был задержан сотрудниками полиции в Якутии. Об этом 10 декабря сообщил представитель правозащитной организации, оказывающей Габышеву правовую помощь, Алексей Прянишников.

Сообщается, что Габышева, который продолжил свой пеший поход из Якутска в Москву, был задержан на территории Якутии правоохранительными органами. Сотрудники полиции преградили путь «шаману» служебными автомобилями, посадили в один из них и увезли. При этом Прянишников ранее сообщил журналистам, что сотрудники полиции разыскивали Габышева по месту жительства в Якутске, чтобы передать ему повестку для проведения следственных действий.

В сентябре текущего года суд избрал Габышеву меру пресечения в виде подписки о невыезде в рамках уголовного дела за публичные призывы к экстремизму. Кроме того, «шаман» был признан невменяемым по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Несмотря на это, Габышев уже в октябре вновь сообщил о своём намерении продолжить поход на Москву с целью «изгнать Путина» из Кремля. Дойти до Москвы он рассчитывает к 20 121 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении «воина-шамана» Габышева продолжить поход на Москву с группой единомышленников.

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