Москва, , 16:01 — REGNUM Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» произвёл экстренную посадку на недостроенную полосу в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в результате экстренной посадки пострадавших нет. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает, что в результате экстренной посадки борта из Сабетты самолёт не получил повреждений.