Всеволожск, Ленинградская область, , 13:55 — REGNUM Семилетний ребенок впал в корму после того как ушел под воду во время занятий в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» в городе Всеволожск Ленинградской области. Об этом сообщает 16 января пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Несчастный случай произошёл в среду, 15 января 2020 года. Во Всеволожскую больницу в состоянии комы был доставлен семилетний мальчик после утопления в воде. Следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку.

По данным следствия, в тот день помощник тренера проводил занятия с группой детей, но в какой-то момент он отвлекся, а оставшись в воде без присмотра взрослых, ребенок утонул.

«Следователи территориального отдела СКР произвели осмотр места происшествия, провели обыск в спортивной школе, изъяли документацию, представляющую интерес для следствия», — отметили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 24-летний помощник тренера и 39-летняя тренер спортивной школы по гребному слалому, которая самостоятельно организовала проведение занятий с детьми, возраста младше 10 лет.

Сейчас следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе круг лиц, ответственных за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей во время занятий, соблюдению правил посещения бассейна и техники безопасности в помещениях спортивно-оздоровительного комплекса.