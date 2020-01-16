Конакри, , 11:29 — REGNUM Участники акций протеста в Гвинее сожгли два полицейских участка в центральном регионе. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на сообщения свидетелей и правительственные источники.

В соответствии с заявлением министерства безопасности, протестующие забросали камнями два полицейских участка в городе Пита, а затем подожгли их.

По словам анонимного очевидца, некоторые протестующие воспользовались хаосом, чтобы украсть оружие и продовольствие из полицейского участка.

Как передают журналисты телерадиокомпании, в настоящее время западноафриканская страна охвачена волнениями по поводу подозрений в том, что президент Альфа Конде якобы намерен изменить конституцию, чтобы добиться права баллотироваться на третий срок. Он занимает президентский пост с декабря 2010 года, отмечают журналисты.

Напомним, что в начале открытых протестов в стране в понедельник, 13 января, силы безопасности застрелили двух протестующих.

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