Киншаса, , 08:52 — REGNUM По меньшей мере 18 человек, среди которых — дети, стали жертвами столкновений между вооруженными силами ДР Конго и группой боевиков, атаковавших шахту по добыче золота в районе Саламабила в регионе Южное Киву на востоке страны. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, в результате столкновений были ранены еще 10 человек.

Как сообщает пастор прихода Саламабилы Селестин Киджана, тела еще нескольких предположительно погибших детей «до сих пор не были обнаружены».

«При поддержке Красного Креста мы захоронили 18 тел, среди которых восемь детей», — заявил Киджана, отметив, что на телах погибших были обнаружены следы от пуль.

По словам капитана Дьеудонне Касереки, представителя вооруженных сил ДР Конго, в результате столкновения были убиты шесть боевиков, а также один военный.