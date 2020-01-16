Чечхон, , 08:48 — REGNUM 15 января в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,1 балла произошло в 22:46:11 по местному времени в 9 км к востоку-юго-востоку от города Чечхона провинции Чхунчхон-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Отмечается, что вибрации также были ощутимы в провинции Канвондо.

Известно, что в пожарное управление провинции поступило пять звонков с вопросами о землетрясении.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».