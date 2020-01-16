Джакарта, , 08:20 — REGNUM В Индонезии за вторжение в территориальные воды страны задержаны два судна, на бортах которых находились южнокорейские моряки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей МИД Южной Кореи.

По их словам, одно из судов было задержано в октябре 2019 года, второе — в январе текущего года.

Известно, что на борту газовоза под флагом Панамы, задержанного ВМС Индонезии в октябре прошлого года и направлявшегося в Сингапур, находились девять граждан Южной Кореи, включая капитана, а также восемь граждан Индонезии.

На борту южнокорейского сухогруза, задержанного 9 января, находились четверо граждан Южной Кореи и девятнадцать граждан Индонезии.

В настоящее время оба судна находятся у причала военно-морской базы, расположенной между островами Бинтан и Батам.

По сообщениям МИД, власти Индонезии своевременно проинформировали правительство Южной Кореи о задержании судна, однако компания-владелец сухогруза выразила желание самостоятельно решить вопрос об освобождении.

В настоящее время представители внешнеполитического ведомства Южной Кореи работают над освобождением судов и экипажей.