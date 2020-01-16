Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:14 — REGNUM Пострадавшая при стрельбе в суде Новокузнецка женщина проходила свидетелем по одному из рассматриваемых дел, сообщили в Следственном управлении СКР по Кузбассу.

Мужчина, вооружившись ружьём, пришёл на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. Выстрелив в попытавшегося задержать его на входе пристава, он прошёл в кабинет, где «выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавшая при стрельбе в Новокузнецке женщина находится в тяжёлом состоянии. Ей предстоит сложная операция. Женщине в лицо попала дробь. Также она получила ранение нижних конечностей.

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