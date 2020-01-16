Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:56 — REGNUM Пострадавшая при стрельбе в суде Новокузнецка женщина находится в тяжёлом состоянии.

«Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

СМИ уточняет, что женщине в лицо попала дробь. Кроме того, она получила ранение нижних конечностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время стрельбы в суде Новокузнецка погиб судебный пристав.

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