Новокузнецк, Кемеровская область, 16 января 2020, 07:56 — REGNUM Пострадавшая при стрельбе в суде Новокузнецка женщина находится в тяжёлом состоянии.
«Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.
СМИ уточняет, что женщине в лицо попала дробь. Кроме того, она получила ранение нижних конечностей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время стрельбы в суде Новокузнецка погиб судебный пристав.
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