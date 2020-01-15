Ташкент, , 21:18 — REGNUM Сотрудниками ГУВД Ташкента совместно с другими правоохранительными органами за прошедший год было выявлено 999 преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУВД.

В частности, выявлено 405 преступлений преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято в общей сложности 50,732 килограммов наркотических средств, из которых 5, 723 килограммов опия, 1, 159 килограммов гашиша, 35,162 килограммов марихуаны и 8, 292 килограммов других наркотических веществ.

В ходе антинаркотических мероприятий были выявлено 263 лица, прибывших из регионов страны для реализации продажи наркотиков.

Также, выявлено 187 фактов незаконной продажи психотропных веществ и изъято в общей сложности 758, 877 таблеток «Трамадола», 16, 542 таблетки «Запиклона» и 12, 880 таблеток «Бокласана».

"Помимо этого, сотрудники ГУВД Ташкента продолжают работу по выявлению недобросовестных работников аптек, реализующих сильнодействующие препараты без специального рецепта. В ходе проведения мероприятий было проверено 32 аптеки, в которых было изъято 1831 таблетка «Лирики», 12,440 таблеток «Карбамазепина», 4073 таблетки «Тропикамида», 483 таблетки «Селофена», 419 таблеток «Мидотропа», говорится в сообщении.