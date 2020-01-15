Мурманск, , 18:37 — REGNUM Врач-хирург, подозреваемый в том, что поручил операцию по ампутации ноги у пациента студентам-практикантам, не имеющим на это права, задержан в Мурманской области. Об этим 15 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Хирург был задержан на территории Мурманской области. Обстоятельства задержания не разглашаются.

По версии следствия, в июле 2019 года врач-хирург больницы в Ковдорском районе поручил проведение плановой операции по ампутации ноги пациента студентам четвёртого курса медвуза. При этом врач знал о том, что студенты не имеют право самостоятельно проводить хирургическое вмешательство. Сам хирург не принимал участия в операции, ограничившись устными замечаниями.

При этом сама операция длилась около семи часов, а время анестезии составило около восьми часов, в то время, как по протоколу на это положено тратить в два раза меньше времени. Следователи полагают, что хирург создал угрозу жизни и здоровью пациента.

Пациент пережил операцию и не получил вреда для здоровья. Принимая во внимание этот факт, следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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