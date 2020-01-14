Уфа, , 16:11 — REGNUM Пациент стоматологической поликлиники в Уфе, который избил врача, извинился и выплатил ему 40 тысяч рублей компенсации. Об этом 14 января сообщает пресс-служба профсоюза работников здравоохранения Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в середине августа прошлого года пациент пришел в стоматологическую поликлинику и потребовал оказать ему медицинскую помощь без очереди.

Сотрудники поликлиники предложили мужчине взять талон. В ответ они услышали оскорбления в свой адрес. Тогда мужчина зашел в лечебный кабинет, где в это время врач удалял пациентке зуб. Хирург попросил мужчину освободить помещение. Тогда хулиган ударил его в висок. Врач потерял сознание и упал на женщину, сидящую в стоматологическом кресле.

Отмечается, что пострадавший провел на больничном две недели. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате суд принял решение о выплате пострадавшему денежной компенсации за причиненный вред здоровью и моральные страдания. Кроме этого, нападавший публично извинился перед коллективом поликлиники и направил письмо с извинениями по поводу произошедшего инцидента в СМИ.

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