Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM В Екатеринбурге на диспетчерский пульт поступило несколько сообщений о минировании учебных учреждений. По данным информационного портала Е1, аналогичное сообщение поступило в отношении здания Арбитражного суда Свердловской области.

В городском департаменте образования подтвердили данную информацию и уточнили, что на данный момент перед руководством и персоналом учебных учреждений поставлена задача самостоятельно провести проверку помещений. В случае необходимости решение об эвакуации учащихся будет принимать также руководство школы.

По данным издания, эвакуация проводилась в Арбитражном суде СО. В течение часа проводилась проверка помещений и на данный момент эвакуированные вновь проходят в здание.

Напомним, что подобная волна сообщений о минировании зданий в Екатеринбурге прошла в середине декабря. После проверки выяснилось, что все сообщения были ложными.