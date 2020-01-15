Киев, , 11:24 — REGNUM В селе Погребы Киевской области в частном доме произошёл пожар, сообщила 15 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли три человека, из них двое детей (2015 и 2016 годов рождения)», — сказано в сообщении.

Пожарные назвали возможной причиной возгорания курение в постели. Огонь потух сам, сгорел только матрац.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сумской области Украины загорелась кабина дизель-поезда. Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

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