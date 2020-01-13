Сумы, Украина, , 10:55 — REGNUM В Сумской области Украины в районе населённого пункта Новгородское загорелась кабина дизель-поезда, сообщила 12 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Спасатели эвакуировали пассажиров поезда и потушили возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевской области загорелся тепловоз, перевозивший поезд рейса «Харьков — Херсон».

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