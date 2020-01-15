Якутск, , 11:13 — REGNUM На пожаре в частном доме в Якутске обнаружили тело женщины.

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14 января загорелась квартира на первом этаже двухэтажного дома. Пожарным сообщили о возгорании в 07.30 по якутскому времени. Спасатели вывели из горящего здания 15 жителей. После тушения пожара обнаружен труп женщины, данные устанавливаются, пишет «Якутия24».

Предварительная версия — неосторожность при курении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ночью загорелась квартира в 16-этажном доме, из здания эвакуированы более 30 жильцов, одного спасти не удалось.