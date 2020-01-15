Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Екатеринбурге ночью загорелась квартира в 16-этажном доме по улице Высоцкого. В результате пожара из здания были эвакуированы 22 взрослых и 10 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тревожный сигнал поступил в 04:00 по местному времени. На место выехали девять единиц техники. Возгорание произошло в квартире на 10-м этаже на площади 20 квадратных метров. По данным информационного портала Е1, в ней было обнаружено тело 47-летнего мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2019 года в результате пожара в доме по улице Таганской в Екатеринбурге погиб ребёнок. Возбуждено уголовное дело.

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А 11 января 2020 года в посёлке под Екатеринбургом сгорела квартира в двухэтажном доме. В результате пожара погиб человек.

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