Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM Власти Бурятии объявили награду в 100 тыс. рублей за видео с регистраторов, которое поможет установить личность виновника ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Отмечается, что следствие проверяет версию о причастности к преступлению предпринимателя Галуста Пилосяна, а также зампреда Народного хурала, секретаря регионального политсовета «Единой России» Баира Жамбалова. Между тем в СМИ и соцсетях выдвигаются самые различные версии случившегося.

«Глава Республики Бурятия совместно со следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия просит всех лиц, являвшихся очевидцами преступления, сообщить информацию, а также предоставить имеющиеся видеозаписи, зафиксировавшие момент наезда на пешехода и обстановку на месте происшествия непосредственно после него, представляющие интерес для следствия, за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей», — отметили в правительстве.

Напомним, 5 января внедорожник наехал на девушку возле деревни Батурино в Прибайкальском районе. Водитель после этого уехал с места ДТП, а потерпевшая скончалась от ранений. Спустя несколько часов в полицию явился Галуст Пилосян, сообщив, что за рулём машины, принадлежащей Жамбалову, находился он.

Как сообщало ИА REGNUM, отец погибшей девушки обвинил в произошедшем политика. Расследование преступления взяли на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета России.

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