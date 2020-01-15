Богданович, Свердловская область, , 07:45 — REGNUM В Свердловской области суд обязал администрацию Богдановича выделить проживающим с матерью детям-инвалидам отдельную жилую площадь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий, которые начались после обращения женщины, установлено, что её сын и дочь имеют хронические заболевания. В связи с чем, по действующему законодательству, детям положена отдельная жилая площадь.

На данный момент семья находится в списке граждан, претендующих на внеочередное получение жилья, однако на данный момент это право не реализовано. По итогам проверки, надзорные органы обратились с иском в суд, который удовлетворил требования.

Отметим, что постановление суда подлежит исполнению с момента принятия решения. В свою очередь, городская прокуратура Богдановича будет держать ситуацию на контроле до получения детьми положенной им жилой площади.