Токио, , 04:49 — REGNUM Мужчина, захвативший в Японии в заложницы сотрудницу транспортной компании Ueda Cold, задержан полицией, заложница не пострадала. Об этом 15 января сообщает телеканал NHK.

Мужчина накануне забаррикадировался вместе с заложницей в помещении транспортной компании Ueda Cold в городе Идзумо в префектуре Симанэ на юго-западе Японии. В общей сложности женщина провела в компании злоумышленника 18 часов. Сообщается, что по предварительным данным она не пострадала.

У задержанного мужчины, личность которого устанавливается, изъят нож. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, возможные мотивы и связи задержанного с компанией Ueda Cold или кем-либо из её сотрудников.

Ueda Cold, располагающая парком в 150 грузовых машин, перевозит мясо, рыбу и другие свежие продукты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о захвате неизвестным мужчиной заложницы на предприятии в японском Идзумо.

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