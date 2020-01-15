Хьюстон, США, , 03:57 — REGNUM Неизвестный открыл огонь по людям в школе американского Хьюстона (штат Техас), передает телеканал KHOU11.

Сообщается, что в результате стрельбы погиб старшеклассник. Ему пытались оказать медицинскую помощь на месте происшествия, однако медики не смогли спасти его жизнь. В настоящее время на месте преступления работают сотрудники полиции, они выясняют подробности и обстоятельства произошедшего, а также пытаются установить личность преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2019 года неизвестный открыл стрельбу в церкви американского города Уайт Сеттлмент в штате Техас. В результате стрельбы погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.

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