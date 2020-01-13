Владивосток, , 06:39 — REGNUM Правительство Приморья прилагает все усилия для вывоза мусора из Владивостока после того, как стало ясно, что региональный оператор не справляется со своими обязанностями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Для вывоза бытового мусора из Ленинского и Первомайского районов Владивостока привлечена дополнительная техника, сообщили в пресс-службе. Компаниям дана неделя на исправление ситуации, после чего договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия в размере по 25 млн рублей за каждый район города, рассказала зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

«Несправляющиеся компании усиливаются дополнительной техникой, также регоператор привлекает субподрядчиков. Параллельно этому компании-нарушители облагаются штрафами, сумма которых уже превысила 5 млн рублей и продолжает расти», — рассказала Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток буквально тонет в мусоре — региональный оператор не справляется с вывозом.