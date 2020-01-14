Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:32 — REGNUM В Нижнем Тагиле надзорные органы проводят проверку по факту получения травм восьмилетней девочкой, после спуска с горки на «бублике». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл 7 января в лесопарковой зоне возле улицы Калинина. Во время спуска с горы «бублик» врезался в дерево, в результате чего ребёнок получил травму головы. Девочку доставили в больницу родители, в присутствии которых она каталась с горки.

Также установлено, что горка является стихийной, не оборудована, не ограждена и возле неё нет предупреждающих табличек.

Отметим, что данная семья считается благополучной и на учёте в органах профилактики и не состоит.