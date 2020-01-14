Ростов-на-Дону, , 16:43 — REGNUM Сообщение о пропаже 14-летней девочки и её четырёхлетнего брата оказалось ложным. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 14 января.

Полиция задержала мужчину, совершившего звонок в экстренные службы и заявившего о том, что дети не вернулись с прогулки домой.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что звонил в нетрезвом состоянии и дети у него не пропадали. Стражи правопорядка выяснили, что ранее он неоднократно проходил лечение в медучреждении. Для принятия дальнейшего решения он будет передан врачам», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что детей, данные о которых в базе данных отсутствовали, искали полицейские, спасатели и добровольцы.

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