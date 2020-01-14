Чебоксары, , 16:18 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника финансово-экономического отдела министерства физической культуры и спорта Чувашии. Её обвинили в растрате более 90 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Фигурантка уголовного дела работала в минспорте главным бухгалтером. Следствие полагает, что с мая 2012 года по март 2019 года обвиняемая подписывала документы по возмещению расходов на мобильные услуги за счёт бюджета в пользу бывшего министра спорта Чувашии, который на тот момент уже не работал в ведомстве и прав на компенсацию не имел. Нанесённый ущерб следствие оценило в 68 тыс. рублей.

Правоохранители также полагают, что с декабря 2017 года по март 2019 года обвиняемая подписывала документы, на основании которых за счет бюджетных средств компенсировались личные расходы на услуги сотовой связи. По данным следствия, в результате было возмещено более 23 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения»).

Факты противоправной деятельности выявлены в ходе оперативного взаимодействия с прокуратурой Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра физической культуры и спорта Чувашии: ему инкриминируют превышение полномочий и служебный подлог. По уголовному делу также проходит учредитель строительной организации «Алза».

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