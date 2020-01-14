Уфа, , 14:16 — REGNUM Почтальон в Башкирии спасла людей во время пожара. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, почтальон Эльвира Шаяхметова в ЗАТО Межгорье доставляла пенсии на дом.

Проходя мимо дома по улице Дудорова женщина увидела сильный дым, который шел из окна квартиры на втором этаже и услышала крики.

Почтальон поняла, что в квартире щитосборного дома начался пожар и он может быстро распространиться по деревянным конструкциям здания. Пока очевидцы вызывали спасателей, женщина стучала в двери квартир и говорила людям, чтобы они покинули помещения. Кроме этого почтальон помогла выйти на улицу тяжелобольной пенсионерке, которая не могла самостоятельно покинуть квартиру. В результате от огня были спасены более 20 человек, в том числе 7 детей.

ГУ МЧС РФ по Башкирии и Специальное управление ФПС №103 МЧС РФ выражает огромную благодарность и признательность Эльвире Ишмухаметовне за смелость и мужество.

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