Кызыл, , 13:56 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 51-ktnybq местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

19 апреля обвиняемый ехал в машине, которым управлял его шурин. При этом в автомобиле в это время находились сын последнего и другие родственники.

«Из-за ранее возникших неприязненных отношений с целью причинения смерти в присутствии его малолетнего сына в ходе движения автотранспортного средства имевшимся при себе ножом (обвиняемый) нанес удар в область шеи водителя», — отметили в СКР.

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Однако благодаря вовремя оказанной помощи он выжил, так что обвиняемый не довёл до конца свой умысел.

Расследование обстоятельств происшествия к настоящему времени завершено, уголовное дело направлено в суд.

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