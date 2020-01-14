Тбилиси, , 13:53 — REGNUM Новогоднюю елку, которая, сгорела в грузинском городке Дедоплис-Цкаро в Кахетии, возможно, подожгла школьница. Такое предположение 13 января высказали в МВД журналистам газеты «Резонанси».

Правоохранители сообщили, что скорее всего, в поджоге принимала участие ученица одной из школ, но добавили, что расследование еще не закончено.

«Расследование продолжается. На данном этапе обвинения никому не предъявлены», — рассказали в МВД.

Происшествие с новогодней елкой в грузинском городке Дедоплис-Цкаро произошло в ночь на 2 января. Праздничное дерево было приобретено администрацией городка в 2012 году за 19,5 тысяч. лари (примерно $7 тысяч по курсу). Городские власти поторопились найти замену и новую елку установили 6 января.