Краснодар, , 12:52 — REGNUM Нетрезвая пассажирка поезда «Симферополь — Москва» выбросила десятимесячную дочь на ступеньки, ведущие на второй этаж поезда. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Южному федеральному округу 14 января, по предварительным данным, семья ехала из Воронежа.

ЧП произошло на станции Крымская на территории Краснодарского края. О ЧП в полицию сообщила дежурная по станции. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 36-летняя жительница Воронежа следовала в купейном вагоне вместе со своими дочерьми, в возрасте семи лет и десяти месяцев, а также сожителем.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она взяла на руки свою младшую дочь, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами вагона», — уточнили в полиции.

На следующей станции семью сняли с поезда и доставили в дежурную часть. Пострадавший ребёнок отправлен в центральную районную больницу. Старшая девочка была помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В настоящее время дети находятся со своими законными представителями, уточнили в полиции. В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, материалы направлены в органы системы профилактики по месту жительства.

Отметим, что в сети уже появилось видео, на котором видно, как полуодетая женщина тащит ребёнка за руку, а затем бросает его с лестницы. Поднимает малышку старшая дочка, которая передаёт её мужчине.