Тернополь, Украина, , 12:27 — REGNUM В городе Тернополе больницы переполнены людьми с вирусным воспалением лёгких, сообщил 14 января телеканал «1+1».

По данным журналистов, у всех заболевших наблюдаются одинаковые симптомы — лихорадка, кашель, температура, которую не удавалось сбить. Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.

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