Новосибирск, , 09:21 — REGNUM В Новосибирске прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двух подростков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в ведомстве, накануне, 13 января 2020 года, из окна дома № 162/1 по ул. Добролюбова выпали два несовершеннолетних подростка. Они погибли.

«В ходе проверки будет оценена полнота принятых мер органами системы профилактики по соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. Следствие сейчас проводит уголовно-процессуальную проверку по факту смерти подростков.