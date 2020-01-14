с. Чигири, , 07:33 — REGNUM В Приамурском посёлке Чигири коммунальщики ликвидировали последствия аварии на теплотрассе, в результате которой без воды и тепла оставалось более 400 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Благовещенского района.

Читайте также: Тысячи семей остались без воды из-за аварии под Ростовом-на-Дону

Днём ранее, 13 января, грузовик протаранил трубу теплотрассы, чем фактически перекрыл водоснабжение части посёлка. Коммунальные службы оперативно приступили к устранению аварии.

«Завершены работы по прокладке временной сети тепло‑ и водоснабжения на участке по улице Новой. Совместно с органами местного самоуправления и предприятием «Жилкомэнерго» проводятся мероприятия по оценке работоспособности получивших повреждения металлических конструкций», — сообщили в районной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону в результате коммунальной аварии остались без тепла тысячи семей.