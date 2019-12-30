Ростов-на-Дону, , 21:38 — REGNUM Тысячи семей, проживающие в Ростовской области, остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении развития систем водоснабжения.

Порыв на водоводе в посёлке Новосветловский произошёл утром 30 декабря. В связи с этим прекращена подача воды в поселки Майский, Южная, частично в посёлке Нежданная в городе Шахты. Также сухие краны в домах жителей части Октябрьского района и Новошахтинска.

На время проведения ремонтных работ организован подвоз воды.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростове-на-Дону произошла авария на теплотрассе.