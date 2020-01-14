Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Американская компания Apple возразила на обвинения генпрокурора США Уильяма Барра в недостаточном расследовании инцидента со стрельбой на военно-морской базе «Пенсакола» в штате Флорида, сообщает пресс-служба компании.

«Мы отвергаем утверждения, будто Apple не предоставила существенной помощи в расследовании по «Пенсаколе», — говорится в официальном заявлении.

В компании подчеркнули, что оказывали помощь следствию своевременно и в полном объеме. Apple утверждает, что первый запрос от ФБР поступил в компанию 6 декабря, на который последовал ответ в течение нескольких часов. В компании заявляют, что власти США получили доступ к гигабайтам информации, предоставленным Apple.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря генпрокурор США Уильям Барр представил журналистам результаты расследования стрельбы на базе ВМС «Пенсакола» в штате Флорида. Он назвал произошедшее терактом — саудовский курсант, расстрелявший троих человек, находился под влиянием идеологии джихадизма.

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