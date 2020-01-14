Колорадо-Спрингс, США, , 01:29 — REGNUM Восемь человек были ранены холодным оружием в штате Колорадо в США 13 декабря, подозреваемый мужчина задержан. Об этом сообщает полиция Колорадо-Спрингс.

По информации, размещённой на сайте городской полиции, мужчина нападал на людей на разных улицах и был задержан самими гражданами практически в центре города. Полиция арестовала нападавшего. Восемь пострадавших с ножевыми ранениями доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.

Как прокомментировали случившееся в полиции Колорадо-Спрингс, системы в действиях подозреваемого не обнаружено. Также нет свидетельств, что он был знаком с кем-либо из своих жертв.

Если понадобится, в ходе проведения расследования будут опубликованы имя и фотография злоумышленника.