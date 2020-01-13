Ивдель, Свердловская область, , 21:21 — REGNUM На севере Свердловской области опознали труп пропавшего лодочника Павла Бахтиярова, вместе с которым на одной лодке погибла семья манси. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Тело 32-летнего охотника вмёрзло в лёд в реке Лозьва и было найдено в начале декабря 2019 года рядом с посёлком Хорпия. Труп опознали родственники, сейчас его отправили на судмедэкспертизу, заявляют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, на теле покойного не обнаружено признаков насильственной смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года семья манси, состоящая из матери и троих её детей, плыли на лодке по реке Лозьве в сторону посёлка Ушма. Бахтияров управлял транспортным средством. Никто не доплыл до пункта назначения.

Были обнаружены тела 32-летней матери, 13-летней дочери и десятилетнего сына. Полугодовалого мальчика так и не удалось отыскать, невзирая на длительные поисковые операции.

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