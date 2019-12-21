Киев, , 12:49 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов изъяли из магазинов столицы Украины элитные шубы на сумму более 50 млн гривен (или более $2 млн 145 тысяч). Об этом 20 декабря сообщается в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению генеральной прокуратуры, согласно данным следствия, есть вероятность, что данные меховые изделия итальянского бренда попали в столичные магазины минуя оплату таможенного сбора и налоги при их ввозе в страну. Во время обысков в рамках открытого уголовного дела была изъята данная меховая продукция, а также другое имущество на сумму более 50 млн гривен.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине работники налогового ведомства «не заметили» неуплату предприятием по изготовлению табачных изделий акцизного сбора на сумму более $66 тысяч).

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