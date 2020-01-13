Новосибирск, , 11:13 — REGNUM На территории Новосибирска в 2019 году произошло 3 732 пожара (на 395 случаев больше, чем в 2018 году — 3 337. Количество возгораний в жилых домах — 405, из них 244 — в многоквартирных. Таковы данные департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При пожарах в прошлом году погибли 39 человек (в 2018 году — 49 человек), травмы различной степени тяжести получили 147 человек (в 2018 году — 132 человек).

3 125 пожаров (84% от общего количества) произошли из-за неосторожного обращения с огнём, в том числе 109 пожаров (3%) — при курении. По этой причине погибли 25 новосибирцев.