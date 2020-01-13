Канберра, , 07:32 — REGNUM Место падения пропавшего накануне в Австралии легкомоторного самолета было обнаружено с вертолета, сообщает Whitsunday Times со ссылкой на данные полиции штата Новый Южный Уэльс.

Сообщается, что на то, чтобы достигнуть площадки сухопутным путем понадобиться некоторое время, поскольку место катастрофы находится в труднодоступной местности.

Ранее сообщалось, что одномоторный самолет с двумя людьми на борту пропал в воскресенье, 12 января. Летательный аппарат покинул аэропорт вылета около двух часов дня по местному времени, но в пункт назначения так и не прибыл. Связь с пилотом установить не удалось. Прекращенная с наступлением темноты спасательная операция была возобновлена утром в понедельник.

Пока не известно, что могло стать причиной крушения. Неясными остаются и судьбы пилота и пассажира.