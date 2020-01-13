Владивосток, , 05:43 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал приморских законодателей в максимально сжатые сроки рассмотреть и принять закон о запрете продажи несовершеннолетним табакосодержащих смесей (снюсов), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ожидается, что депутаты Заксобрания Приморья примут соответствующий закон на своём первом в 2020 году заседании, которое состоится 29 января. Как сообщил губернатор, в Приморье уже пострадало несколько подростков и реагировать нужно немедленно.

«Нужно срочно вмешаться в ситуацию и сделать так, чтобы эти «бизнесмены» понимали, что им в крае не место», — заявил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 200 материалов по продажам аналогов снюсов были направлены в суды Роспотребнадзором.