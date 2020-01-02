Москва, , 10:20 — REGNUM Свыше 200 материалов направил в суды Роспотребнадзор по результатам 28 тыс. проверок продаж некурительной никотиносодержащей продукции и обнаружения почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса. Об этом 2 января сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Общее количество обнаруженной никотиносодержащей продукции на территории Российской Федерации составило около 7 тыс. партий. Всего 887 тыс. 623 единиц, из них 815 тыс. 688 — импортного производства. Вся выявленная некурительная никотиносодержащая продукция изъята из оборота», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 млн рублей и свыше 200 материалов направлено в суды.

Кроме этого, указывается, что 31 декабря и 1 января выявлено свыше 8 тысяч единиц запрещённой продукции с содержанием никотина.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Роспотребнадзор объявил о планах проведения проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции на территории России.