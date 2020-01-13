Владивосток, , 02:52 — REGNUM После перехода на новую систему обращения с бытовыми отходами, региональный оператор в Приморье не смог в первые дни своей работы выстроить работоспособную логистику, в результате чего Владивосток буквально утопает в мусоре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Местные социальные сети пестрят обилием фотографий с разных районов города, на которых изображено одно и то же: перегруженные мусорные баки, которые не убирались несколько дней, тогда как вывоз мусора должен осуществляться ежедневно.

Читатели жёстко комментируют нерасторопность городских властей, оказавшихся не способными контролировать ситуацию с мусором.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата не видит механизмов оценки и реализации «мусорной» реформы в том виде, в каком она существует в настоящее время.