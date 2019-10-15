Москва, , 01:27 — REGNUM Основные показатели «мусорной» реформы, отражённые в госпрограмме «Охрана окружающей среды», сформулированы неэффективно, не позволят оценить ход реформы и создают риск провала намеченных задач, гласит обнародованное 15 октября заключение Счётной палаты РФ.

Мусорная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

В заключении СП отмечено, что показатели доли направленных на обработку и утилизацию твёрдых коммунальных отходов (ТКО) отражают лишь сам факт отправки отходов и ничего не говорят о доле обработанных и утилизированных ТКО. Это делает невозможной оценку достижения целей и решения задач.

В докладе отмечено, что в госпрограмме отсутствуют меры и целевые показатели для продвижения раздельного сбора мусора.

В СП считают, что, по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО», нет обоснования вклада мероприятий и их достаточности для получения заявленного результата.

Также в докладе обращено внимание на то, что в 2019 году бюджетные средства на упомянутый федеральный проект в размере 3 321,8 млн рублей (более 90% всех выделенных) «возвращены в резервный фонд правительства РФ».

В итоге контрольное ведомство делает вывод, что планируемые результаты не обоснованы. Вполне вероятно, что цели и целевые показатели «мусорной реформы» не могут быть достигнуты, полагают в СП.