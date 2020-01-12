Киев, , 08:20 — REGNUM На Украине отреагировали на сумму выплаты семьям погибших в результате крушения 8 января самолета компании МАУ под Тегераном.

ИА REGNUM напоминает, премьер-министр Украины Алексей Гочарук заявил, что правительство Украины выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен (порядка $8,3 тысяч).

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Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш на своем telegram-канале сравнила сумму выплат семьям погибших с заработными платами бывшего депутата Рады Мустафы Найема (по профессии журналист), трудоустроенного на данный момент в государственном концерне «Укроборонпром», главы «Укрпочты» Игоря Смелянского, которому недавно повысили оклад и бывшего депутата Рады Сергея Лещенко (по профессии журналист), который недавно получил должность в наблюдательном совете «Укрзализныци». Глава «Укрпочты» будет получать порядка 1,9 млн гривен в месяц, Мустафа Найем за ноябрь 2019 года получил порядка 310 тысяч гривен, а Лещенко получает порядка 588 тысяч гривен в месяц, отметила Елена Лукаш.

«А за страшную гибель родных, любимых, кормильцев в катастрофе… оно [правительство — ИА REGNUM] нашло 200 тысяч гривен. За одну душу», — подытожила политик.

Украинский журналист и ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров напомнил на своей странице в Facebook, что все 11 семей погибших граждан Украины суммарно получат из расчета 200 тысяч гривен выплат одной семье — 2 млн 200 тысяч гривен. Он отметил, что данная сумма — это примерный месячный оклад главы «Нафтогаза», «Укрпочты» «и прочего бесполезного госменеджмента страны». Журналист пришел к выводу, что это «государственный цинизм высшей степени».

Журналист издания «Страна.ua» Олеся Медведева отметила на своей странице в Facebook, что 200 тысяч гривен, выделенных каждой семье погибшего гражданина Украины «не дотягивает немного до ежемесячной зарплаты в Укроборонпроме в 310 тысяч Мустафы Найема». Журналист задалась вопросом, жизнь человека стоит «так дешево или это инфляция»?

ИА REGNUM напоминает, 8 января под Тегераном иранскими военными был сбит самолет «Международных авиалиний Украины». В результате крушения авиалайнера погибли одиннадцать граждан Украины, девять из которых — экипаж воздушного судна, двое — пассажиры.